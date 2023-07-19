Посол України в ПАР Любов Абравітова в коментарі Радіо Свобода заявила, що можливість відмовитися від участі Путіна в саміті обговорювалося між усіма країнами-членами БРІКС. Але саме ПАР, як країна, яка приймає цьогорічний саміт, була зацікавлена в тому, щоб Путін не приїжджав особисто. Адже, наголосила Абравітова, в такому випадку саме на Південно-Африканській республіці лежало зобов'язання його заарештувати.