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«ПАР були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС». Інтерв'ю з послом України в ПАР (відео)

«ПАР були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС». Інтерв'ю з послом України в ПАР (відео)
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«ПАР були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС». Інтерв'ю з послом України в ПАР (відео)

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Посол України в ПАР Любов Абравітова в коментарі Радіо Свобода заявила, що можливість відмовитися від участі Путіна в саміті обговорювалося між усіма країнами-членами БРІКС. Але саме ПАР, як країна, яка приймає цьогорічний саміт, була зацікавлена в тому, щоб Путін не приїжджав особисто. Адже, наголосила Абравітова, в такому випадку саме на Південно-Африканській республіці лежало зобов'язання його заарештувати.

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