Президент ПАР попросив у МКС дозволу не заарештовувати Путіна

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса попросив у Міжнародного кримінального суду (МКС) дозволу не заарештовувати президента Росії Володимира Путіна. Рамафоса зробив таку заяву у відповіді на судовий позов, поданий опозиційним «Демократичним альянсом» із метою змусити уряд заарештувати російського президента, якщо той приїде до Йоганнесбурга на саміт БРІКС, повідомляє Reuters.

«У ПАР є очевидні проблеми з виконанням прохання про арешт і видачу президента Путіна. Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни», – йдеться в заяві Рамафоси. Він уточнив, що ініціював консультації з МКС щодо цього питання, але не може розкрити подробиці.

У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії.

Саміт країн БРІКС, на який запрошено Володимира Путіна, відбудеться в серпні. ПАР входить до числа країн, які підписали Римський статут, що зобовʼязує її виконувати рішення МКС і заарештувати Путіна після приїзду.

Раніше віцепрезидент ПАР Пол Машатіле заявив, що влада країни переконує Путіна не приїжджати на саміт. Водночас, за даними південноафриканської влади, Москва висловилася проти пропозиції, щоб російську делегацію на саміті очолював міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, а Індія та Бразилія висловилися проти перенесення заходу до Китаю.

Кремль, зі свого боку, заявив, що формат участі російського президента в зустрічі в Йоганнесбурзі поки що не визначений.