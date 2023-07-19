Путін не поїде на саміт БРІКС у ПАР, де його могли б заарештувати за ордером МКС

Президент РФ Володимир Путін не буде учасником саміту БРІКС у Південноафриканській республіці (ПАР), йдеться на сайті офісу президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Росію представлятиме на саміті міністр закордонних справ Сергій Лавров. Це рішення, як уточнили в офісі президента ПАР, було ухвалено за взаємною згодою країн.

Таким чином, у саміті БРІКС, який відбудеться у серпні цього року, візьмуть участь лідери КНР, Бразилії, Індії та ПАР.

Раніше агенція Reuters писала, що президент ПАР попросив у Міжнародного кримінального суду (МКС) дозволу не заарештовувати Володимира Путіна у разі, якщо він приїде на саміт БРІКС.

У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії.

ПАР, де у серпні проходитиме саміт БРІКС, входить до числа країн, які підписали Римський статут, що зобовʼязує її виконувати рішення МКС і заарештувати Путіна після приїзду.