WSJ: у Саудівській Аравії пройдуть переговори 30 країн щодо України

Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як пише видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту. Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.

У червні на закритій зустрічі в Копенгагені, як кажуть джерела видання, Київ намагався переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема Криму, і виведення з них російських військ.

Країни, що розвиваються, заявили, що готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти.