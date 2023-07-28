Зеленський заявив про «плідні переговори» з прем’єром Катару і підготовку «вагомих міжнародних рішень»

Президент України Володимир Зеленський анонсував «доволі вагомі міжнародні рішення» для України і військових.

«Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними», – сказав Зеленський у зверненні ввечері 28 липня.

Деталей щодо того, які це рішення, він не навів.

Крім того, президент назвав «дуже плідними» свої переговори з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, який 28 липня був у Києві.

«Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи – дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію», – сказав голова держави.

Раніше у пресслужбі президента повідомили, що Катар має намір виділити 100 мільйонів доларів на підтримку гуманітарних потреб України.