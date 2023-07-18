Ер-Ріяд та Анкара ведуть переговори про повернення з РФ українських дітей – ЗМІ

Саудівська Аравія та Туреччина намагаються укласти угоду про повернення українських дітей, вивезених до Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. За даними видання, переговори тривають уже кілька місяців.



Країни-посередники намагаються знайти варіант компромісу для України та Росії, пише видання.

Ер-Ріяд та Анкара сподіваються, що їхні комунікації зі сторонами зможуть перетворитися на канали для потенційних мирних переговорів та припинення війни.



За словами двох співрозмовників Financial Times, в обговореннях також бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович як неофіційний представник Москви.

Російські та українські чиновники не обговорюють угоду один з одним безпосередньо, на відміну від минулих переговорів щодо обміну полоненими.



За словами дипломата, знайомого з перебігом переговорів, питання про переміщення українських дітей на закритій зустрічі країн «Великої двадцятки» в Копенгагені в червні порушила Саудівська Аравія. За словами джерела, західні країни підтримали подальшу участь Ер-Ріяда у переговорах щодо повернення українських дітей на батьківщину.



Джерела Financial Times стверджують, що частину українських дітей у Росії записали до так званих патріотичних класів, де на уроках кажуть, що української нації ніколи не існувало, а Москва веде «війну проти нацизму». Київ називає такі дії російської сторони формою геноциду. Росія всі звинувачення відкидає.



За даними української сторони, Росія могла вивезти на свою територію близько 20 тисяч українських дітей.

Читайте також: Росія визнає українських дітей «сиротами» і віддає на усиновлення – розслідування

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним.

У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».