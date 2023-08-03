У Білому домі назвали головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії

Головним завданням саміту щодо України у Саудівській Аравії є представити міжнародній спільноті формулу миру президента України Володимира Зеленського, заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, на саміті буде «продовження процесу, який почався багато місяців тому, – це представлення і просування мирної формули, яку висунув президент Зеленський», щоб ширше ознайомити міжнародну спільноту з пропозиціями Києва з припинення війни, і щоб заручитися його підтримкою більшої кількості держав.

Коментуючи заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, що він готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію, Кірбі пояснив, що у Джидді відбудуться не мирні переговори щодо припинення війни, а представлення позиції України.

«Очевидно, кожна країна може вирішувати сама, як вона ставитиметься до мирної формули президента Зеленського й те, якою мірою і яку вона роль хоче відігравати, коли і якщо відбуватимуться мирні переговори», – сказав Кірбі.

Водночас, за його словами, президент РФ Володимир Путін жодним чином не виявив своєї готовності до дипломатії, зокрема, продовжуючи утримувати окуповані території й обстрілюючи українську зернову інфраструктуру.

«Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати, йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру», – сказав Кірбі.

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.