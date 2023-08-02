Україна сподівається на проведення Глобального саміту миру восени – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня висловив сподівання на проведення цієї осені Глобального саміту миру. За його словами, переговори в Саудівській Аравії, які пройдуть цього тижня, стануть кроком до цієї мети.

«Наступним кроком буде організація Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. Це вже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту і залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності», – сказав Зеленський у виступі під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, яка відбулася в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні пресслужби президента, на зустрічі в Саудівській Аравії 5-6 серпня будуть представлені майже 40 країн.

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.

У червні на закритій зустрічі в Копенгагені, як кажуть джерела видання, Київ намагався переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема Криму, і виведення з них російських військ.