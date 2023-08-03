Увімкнув гімн Росії: чеський ресторан звільнив офіціанта за цькування української біженки 

Чеський заклад громадського харчування звільнив свого співробітника невдовзі після того, як біженка оприлюднила відео, на якому чути як в ресторані включили російський гімн.

Інцидент трапився у невеличкому містечку біля столиці Чехії напередодні, 2 серпня. Офіціант одного з ресторанів поблизу Праги, який відвідала українка з подругою, спершу увімкнув гімн Росії, а потім сирену повітряної тривоги.

Про таку поведінку чеха українська біженка Олеся Кошілка розповіла у своїх соцмережах. Відео швидко розлетілося у мережі і зібрало хвилі гнівних коментарів. Після чого власник закладу попросив вибачення у дівчини і звільнив свого працівника.

Проєкт Радіо Свобода про біженців і ВПО «Ти як?» зв’язався з Олесею Кошілкою і розпитав про деталі інциденту. Українка повідомила, що разом зі своєю подругою вирішила пообідати у закладі CottonClub Brandýs. Він розташований у невеликому містечку Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. У Чехію Олеся переїхала після початку повномасштабної війни.

Читайте також: Україна потребує повернення жінок для відновлення економіки – Bloomberg

«Прийшли і зробили замовлення. Я попросила пароль від Wi-Fi. На що мені офіціант чех відповів, що інтернет є тільки російський. Я спочатку не звернула на це увагу, подумала, що він подумав, що я росіянка. Через хвилин 5 включається гімн Росії. Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу «Це гімн Росії?». На що відповідають «Так». Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: «І що?» починають сміятися і включають звук сирени», – повідомила вона у коментарі Радіо Свобода.

Дівчина каже, що не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта. Інші – ввічливо спілкувалися з дівчатами. Докази з цькуваннями з боку працівника закладу пізніше Олеся виклала у своїх соцмережах. Вона опублікувала фрагмент відео, коли в ресторані грає російський гімн.

«Відео набрало понад мільйон переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав «що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися», – каже українка.

Читайте також: ЗМІ: Чехія дозволила ще 14 своїм громадянам воювати в лавах Збройних сил України

Нещодавно також ресторан публічно оприлюднив свою позицію у соцмережах: «Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України».

Попри реакцію закладу, Олеся каже, що неприємні відчуття в неї все ж залишилися і не розуміє, як офіціанти можуть так поводитися з людьми, які рятувалися від ініційованої Росією війни.

Нагадаємо, що раніше, в червні цього року, розгорнувся ще один скандал щодо цькування української біженки. Ідеться про відео з українською дитиною Поліною Бутківською, яку під час шкільної екскурсії ображали чеські однокласники, викликало резонанс у Чехії. У ситуацію втрутилися навіть президент та міністр внутрішніх справ країни. «Ти як?» поспілкувався з Поліною і розповідав про те, який розвиток мала ця історія.

За даними соціологічного дослідження, яке провів чеський інститут STEM, 52% населення країни підтримує Україну і не вірить російським наративам про війну. А 60% людей схвалюють допомогу влади для українських мігрантів.