Росія оголосила Норвегію «недружньою» щодо дипломатів країною

Росія внесла Норвегію до переліку країн, які здійснюють «недружні дії» щодо російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном.

Як йдеться в розпорядженні російського уряду, країні у такому списку обмежують кількість співробітників із Росії, яких дипломатичні місії можуть наймати для роботи. Згідно з новим розпорядженням, за Норвегією закріплений ліміт у 27 осіб.

Раніше до переліку таких країн потрапили Чехія, США, Греція, Данія, Словенія, Хорватія та Словаччина. Так, Чехія зможе наймати у свою дипмісію не більше ніж 19 працівників, які перебувають у Росії, Грузія – 34, Данія – 20, Словаччина – 16, а США, Словенія та Хорватія – жодного.

У Росії є ще один список «недружніх країн». Його почали вести з весни 2022 року після запровадження санкцій проти РФ. У списку є близько 50 держав, включаючи ту ж таки Норвегію.

У квітні цього року Норвегія оголосила персонами нон-грата 15 співробітників російського посольства, які, за даними МЗС країни, займалися розвідувальною діяльністю, сумісною з їхнім дипломатичним статусом. У відповідь Росія вислала 10 норвезьких дипломатів. Ще раніше, навесні минулого року, Норвегія вислала трьох російських дипломатів.