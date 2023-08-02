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ЗМІ: Чехія дозволила ще 14 своїм громадянам воювати в лавах Збройних сил України

Водночас Петр Павел відмовив у дозволі вісьмом людям

Президент Чеської республіки Петр Павел видав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав збройних сил України. Як повідомив сайт iRozhlas, вступ чеських громадян до української армії підтвердила також речниця президента Маркета Ржегакова.

Водночас Павел відмовив у дозволі вісьмом людям, додає видання. Причини рішення Ржегакова не уточнювала.

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Раніше такий дозвіл дістали 132 чехів від колишнього президента Чехії Мілоша Земана. Таким чином всього Прага наразі дозволила 146 громадянам Чехії брати участь у війні в лавах Збройних сил України.

У відповідності до чинного законодавства чеські громадяни мають право долучитись до армій інших країн лише з дозволу президента країни. Без такого дозволу чехам загрожує кримінадьна відповідальність.

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