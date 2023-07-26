Чехія судиться з Росією через оренду землі посольством

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що подало позов проти Росії про компенсацію в розмірі 53 мільйонів крон (2,44 мільйона доларів) за орендні платежі за землю в Празі та інших містах, які використовуються російським посольством. Про це повідомляє Reuters.



У травні чеський уряд скасував розпорядження 1970-х і 1980-х років, видані тодішніми комуністичними правителями країни, які надавали Росії десятки земельних ділянок у користування безкоштовно.

Відтепер Росія повинна буде платити за оренду ділянок, повідомило МЗС після скасування наказів. Росія заявила, що заднім числом вимоги щодо оренди виглядають «як вимога викупу на державному рівні».

У травні уряд Чехії скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству безкоштовне користування землею в Празі та інших містах. Тепер Росії доведеться платити за оренду землі.