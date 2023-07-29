МВС Німеччини вперше розповіло, скільки німців воюють в Україні – медіа

Міністерство внутрішніх справ Німеччини вперше надало дані про кількість громадян ФРН, які беруть участь у війні в Україні – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

У відповіді на запит газети відомство повідомило, що йдеться загалом про 61 людину. За даними міністерства, ці особи «виявляють виразні екстремістські устремління або зв’язок із політично мотивованими кримінальними злочинами».

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Конкретно 39 осіб підозрюються в тому, що вони «залишили країну з наміром взяти участь у бойових діях». З них 27 воюють на боці Росії та 12 – на боці України. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли про колишніх громадян країн СНД із німецьким громадянством, які вступили до підрозділів російської армії.

Серед громадян Німеччини є як праві, так і ліві екстремісти. Більшість із них схильні до «впливу іноземних ідеологій», повідомляє міністерство. Проте конкретніші факти щодо належності до певних політичних груп та рухів встановити неможливо, цитує газета МВС ФРН.

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Загалом участь у бойових діях в Україні не піддається в Німеччині кримінальному переслідуванню, якщо німецькі громадяни не є найманцями, а борються у складі регулярних армій або порівнюваних із ними підрозділів. Однак це не звільняє їх від можливої відповідальності за скоєння воєнних злочинів, наголосила представниця МВС. Федеральна прокуратура Німеччини не надала виданню інформації про можливі кримінальні справи щодо громадян ФРН, які виїхали для участі в бойових діях.

З початку повномасштабної війни в Україні у німецьких ЗМІ з’являються повідомлення про громадян Німеччини, які виїхали для участі у бойових діях. Іноземні громадяни долучалися до Збройних сил України як добровольці після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.