Молоді українці після повномасштабного вторгнення Росії дедалі частіше здобувають вищу освіту за кордоном. Зокрема в університетах Німеччини, яка прийняла вже понад мільйон біженців з України
Освіта у Німеччині: які можливості для навчання у німецьких вишах для українців (відео)
Які особливості вступу у німецькі вищі навчальні заклади? Із якими труднощами зіштовхується українська молодь та чому мріє про німецький диплом? Про це Радіо Свобода розпитало абітурієнтів-біженців, які живуть у Німеччині.