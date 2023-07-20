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Освіта у Німеччині: які можливості для навчання у німецьких вишах для українців (відео)

Освіта у Німеччині: які можливості для навчання у німецьких вишах для українців (відео)
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Освіта у Німеччині: які можливості для навчання у німецьких вишах для українців (відео)

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Молоді українці після повномасштабного вторгнення Росії дедалі частіше здобувають вищу освіту за кордоном. Зокрема в університетах Німеччини, яка прийняла вже понад мільйон біженців з України

Які особливості вступу у німецькі вищі навчальні заклади? Із якими труднощами зіштовхується українська молодь та чому мріє про німецький диплом? Про це Радіо Свобода розпитало абітурієнтів-біженців, які живуть у Німеччині.
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