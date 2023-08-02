«Більше практики»: МОН оновить викладання захисту України в школах

Міністерство освіти і науки планує оновити дисципліну «Захист України» в школах – про відповідний пілотний проєкт відомство повідомило 2 серпня.

За повідомленням, оновлення спрямовані на те, щоб дисципліна містила «більше практики, актуальних знань, навичок та життєво необхідних умінь». Пілот буде запущений у вересні в різних регіонах України. Програму шкільного предмету планують фіналізувати на основі відгуків учнів і вчителів.

«Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні і громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію у топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму, – ці навички необхідні у повсякденному житті», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство анонсує, що запрошені експерти «найближчим часом» почнуть працювати над оновленням програми. При цьому навички, які плануть викладати, потрібні не лише під час бойових дій:

«Навики домедичної допомоги та орієнтування на місцевості стануть в пригоді в походах, подорожах чи кризових ситуаціях. Знання з мінної безпеки допоможуть зберегти життя і здоров’я, правильно поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Навички керування БПЛА — конкурента перевага, їх використовують відеографи, геодезисти, археологи і ще безліч спеціалістів у професійній діяльності».

Міністр освіти Оксен Лісовий послався на відгуки дітей і вчителів, які нібито вказують на запит на оновлення програми і викладання домедичної допомоги, керування спортивними дронами і базової інженерії.

Дисципліна «Захист України» зазвичай викладається в двох старших класах загальноосвітніх шкіл.