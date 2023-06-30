Нацкомісія скоротила перелік населених пунктів, які радить перейменувати, Запоріжжя вилучили

Національна комісія зі стандартів державної мови переглянула і скоротила список населених пунктів, які рекомендує перейменувати, щоб привести їхні назви у відповідність до стандартів державної мови.

Зокрема, з переліку, оприлюдненого 30 червня, вилучили Запоріжжя, яке раніше пропонували перейменувати в Запорожжя.

У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях України.

Серед міст, яким пропонують змінити назву: Бровари на Київщині (радять змінити на Броварі), Сорокине (на Сороче чи Сорочине), Сєвєродонецьк (Сіверськодонецьк, Сіверськодонець, Сіверськодонецьке), Хрустальний, Боково-Хрустальне і Первомайськ на Луганщині, Южноукраїнськ і Первомайськ у Миколаївській області, Южне на Одещині, Первомайський на Харківщині (цим сімом містам комісія радить «запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку»).

У початковій версії рекомендацій комісії було понад 1400 населених пунктів, у зміненій – понад 350.

Попередня версія рекомендацій, оприлюднена раніше цього місяця, викликала критику. Міністерство освіти і науки просило комісію скасувати своє рішення. А очільник МОН Оксен Лісовий назвав рішення комісії щодо перейменування «скандальним» і заявив, що вона «вийшла за межі своїх повноважень». Після цього комісія вирішила переглянути рекомендації.