Ірландія висловлювала співчуття через смерть Гітлера. В разі смерті Путіна цього не буде – прем’єр

В разі смерті президента Росії Ірландія навряд чи висловить співчуття, як це прийнято в міжнародній політиці – таку думку висловив прем’єр-міністр країни Лео Варадкар, якого цитують місцеві медіа.

Відповідаючи на питання про дії Дубліна в такій гіпотетичній ситуації, Варадкар сказав: він не думає, що ірландський уряд висловить Росії формальні співчуття.

«Я не уявляю, щоб ми були представлені на похороні», – цитує голову уряду, поміж інших, газета The Independent.

Таким чином Варадкар відповів на питання, яке, вочевидь, пов’язане з історією зовнішньої політики країни.

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Ірландія дотримувалася нейтралітету під час Другої світової війни. Тодішній голова уряду та міністр закордонних справ Еймон де Валера висловив співчуття представнику нацистської Німеччини в Ірландії Едуарду Хемпелю після самогубства лідера Третього Рейху Адольфа Гітлерав 1945 році. Цей крок викликав різку міжнародну критику.

Як пояснює ірландське локальне медіа Waterford Live, хоча Ірландія досі дотримується політики нейтралітету, урядовці вважають, що це стосується військового статусу, а не політичної позиції.

Раніше в липні Варадкар відвідав Україну з офіційним візитом. Зокрема, він відвідав Бучу, яка пережила російську окупацію навесні 2022 року.