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В Україні з візитом перебуває прем’єр-міністр Ірландії. Він відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар

В Україні у середу з офіційним візитом перебуває прем’єр-міністра Ірландії Лео Варадкар. Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, Варадкар побував у Бучі разом з генпрокурором Андрієм Костіним.

«Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло», – цитує Костіна сайт ОГП у його розмові з Варадкаром.

Наразі ні Офіс президента, ані канцелярія уряду не пишуть про заплановані переговори з прем’єр-міністром Ірландії і теми обговорення.

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