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Померла одна з найвідоміших поп-зірок Ірландії Шинейд O’Коннор

Причина смерті 56-річної O’Коннор невідома

У Дубліні у віці 56 років померла співачка та композитор Шинейд O’Коннор – одна з головних зірок ірландської поп-сцени. Причина смерті невідома.

Крім музики, вона була відомою громадянською активісткою, виступала за захист прав людини, жінок та біженців, за відокремлення Північної Ірландії від Великобританії та возз’єднання із незалежною Ірландією.

Найвідоміша пісня у виконанні O’Коннор – Nothing Compares 2 U - стала у 1990 році головним світовим хітом за версією Billboard Music Awards. На її рахунку 10 альбомів, один з яких, I Do Not Want What I Haven’t Got, приніс їй премію «Греммі».

У 2017 році O’Коннор публічно розповіла, що бореться із психічним захворюванням – біполярним розладом. Через рік вона прийняла іслам і змінила ім’я на Шухаду Давітт.

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