Заочно до тюремного ув’язнення засуджені ще 18 депутатів Держдуми РФ – СБУ

Служба безпеки повідомила, що ще 18 депутатів Держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України заочно засуджені до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду.

«Встановлено, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Кремлем і терористичними організаціями «Л/ДНР». Це рішення Москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що російські депутати проходять у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання», – зазначили в СБУ.

Повний перелік прізвищ засуджених депутатів Держдуми РФ є на сайті СБУ.

Українські правоохоронці і раніше повідомили заочні підозри десяткам депутатів Державної думи РФ, які «сприяли захопленню частини східних регіонів України».

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Для України і Заходу це рішення немає законної сили. Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».