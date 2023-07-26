Росія забороняє імпорт рибної продукції з «недружніх» країн

Росія запроваджує заборону на імпорт із країн, які Москва вважає недружньою, готової продукції з риби та морепродуктів, передає російська служба Радіо Свобода.

Таке рішення ухвалив російський уряд, про що у вівторок повідомили у Міністерстві економічного розвитку РФ. За заявою пресслужби відомства, рішення ухвалили в рамках заходів у відповідь на дії «недружніх» країн. Заборона діятиме до кінця цього року.

Російська влада стверджує, що відмова від імпорту з Євросоюзу, США та Норвегії звільнить окремі ніші ринку, які заповнять вітчизняні виробники. Крім того, як вважають у Росрибальстві, «зниження на ринку частки імпортної продукції виключить фактор негативного впливу на вартість волатильності курсу».

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Водночас у вівторок стало відомо, що уряд Росії вирішив підвищити ввізне мито на вино та деякі інші товари з так званих недружніх держав. Мита зросли з 12,5% до 20%.

Нові обмеження можуть торкнутися рибних консервів, в тому числі латвійських шпротів, які не підпали під продуктове ембарго у 2014 році. А підвищення ввізного мита на вина, за даними торгових мереж, насамперед вплине на низький та середній цінові сегменти, пише видання «Комерсант».

Москва визнала недружніми всі країни Євросоюзу, США та Канаду, а також Велику Британію, Японію, Південну Корею та низку інших. Усі вони дотримуються санкцій щодо Росії.

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У серпні 2014 року Володимир Путін у відповідь на санкції, введені Заходом через анексію Криму, підписав указ про продуктове ембарго щодо країн, які обмеження підтримали.

У липні 2015 року Путін підписав додатковий указ «Про окремі спеціальні економічні заходи, що вживаються з метою забезпечення безпеки РФ». Згідно з документом, продукти, що надходять із країн, що потрапили під російські санкції, підлягали знищенню.