Україна націоналізує акції колишнього «Альфа-банку» – Шмигаль

Держава долучиться до виведення з ринку «Сенс Банку» на пропозицію Національного банку – про це заявив прем’єр-мністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 липня.

«Сьогодні Уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку. Держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі», – сказав він.

Корпоративними правами на акції банку керуватиме Міністерство фінансів. За словами Шмигаля, це дозволить якнайшвидше призначити нове керівництво установи.

Читайте також: США: суд не дозволив виплатити потерпілим від «Талібану» кошти банку РФ, націоналізованого в Україні

«Відповідне рішення покликане забезпечити стабільність нашої банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи. Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», – додав прем’єр.

Напередодні Нацбанк заявив, що виводить із ринку системно важливий «Сенс Банк». За даними регулятора, напряму банком володіють кіпрська компанія ABH Ukraine Limited та люксембурзька ABH Holdings S.A.. Опосередкованими власниками є громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен та громадянин Росії Андрій Косогов.

На початку липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо низки компаній, співвласником яких є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман.

Читайте також: Британія зняла санкції з російського бізнесмена Тінькова

Зокрема, санкції були введені щодо 18 юридичних осіб, серед яких материнські структури «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк»), а також фірми зі структури власності страхового бізнесу Фрідмана під брендом «АльфаСтрахование».

Санкції були запроваджені за ініціативою Національного банку України на підставі даних, оприлюднених у травні 2023 року журналістами-розслідувачами «Схем» (Радіо Свобода). Тоді журналісти виявили, що російська страхова компанія Фрідмана «АльфаСтрахование» страхує транспорт воєнізованої Росгвардії, в тому числі тих підрозділів, які прямо задіяні у повномасштабній війні проти України.