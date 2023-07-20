США: суд не дозволив виплатити потерпілим від «Талібану» кошти банку РФ, націоналізованого в Україні

Окружний суд Нью-Йорка визнав належність Україні коштів російського «Промінвестбанку», заявив 20 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Йдеться про понад 2 мільйони доларів та більше ніж 36,6 мільйона євро, які належали «Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», який є дочірньою компанією компанії «Веб.РФ». Кошти були на рахунку нью-йоркського банку Mellon.

Як заявляє Фонд, у листопаді минулого року на ці кошти претендували кілька громадян Сполучених Штатів, які постраждали від дій екстремістського руху «Талібан» у Афганістані. Суд встановив зв’язки Росії з «Талібаном», відтак визнав за позивачами право на кошти російського «Промінвестбанку».

Читайте також: Кубраков розповів, як і кому держава буде компенсувати знищене житло

«Проте Фонду гарантування вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти Банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор», – йдеться в повідомленні.

Фонд вказує на те, що корпоративні права банку в Україні були націоналізовані в 2022 році в рамках вилучення російських активів після початку повномасштабного вторгнення.

За рішенням від 12 липня, Окружний суд Нью-Йорка погодився з цим аргументом і заблокував вилучення російських коштів на користь позивачів. Кошти «Промінвестбанку» лишаються заблокованими на рахунках банку Mellon.

У травні 2022 року Верховна Рада законодавчо затвердила рішення РНБО про націоналізацію корпоративних прав і фінансових активів українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ» («Міжнародного резервного банку» та «Промінвестбанку»).