Виробник туалетного паперу Zewa та прокладок Libresse продав свої активи в Росії

Шведська компанія Essity, яка виробляє туалетний папір Zewa, прокладки Libresse та підгузки Libero, завершила продаж свого бізнесу в Росії за 1,2 мільярда шведських крон (близько 117 мільйонів доларів). Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Компанія розпочала процес відходу з російського ринку у квітні 2022 року.

«З самого початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого та складного процесу», – заявив голова компанії Маґнус Ґрот.

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Російські активи Essity придбала компанія «Нові технології», основним власником якої є Ігор Шилов.

Днями стало відомо, що компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB припиняє постачання товарів та послуг до Росії.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України Київ закликав міжнародні компанії виходити з ринку Росії. Деякі великі компанії зробили це повністю або частково. Національне агентство з питань запобігання корупції веде реєстр «Міжнародні спонсори війни», додаючи туди компанії, які, за його висновком, підтримують російську агресію, в тому числі податками до бюджету Росії.