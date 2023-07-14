Компанія SLB, яка обслуговує нафтові родовища, припиняє поставки до Росії

Компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB (раніше Schlumberger) припиняє постачання товарів та послуг до Росії – про це компанія заявила 14 липня.

За пресрелізом, постачання припиняються з усіх об’єктів SLB по всьому світу «у відповідь на тривале розширення міжнародних санкцій». Раніше компанія припинила поставки зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського союзу та Канади.

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«SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія підтримує позицію міжнародного співтовариства, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні», – йдеться в заяві.

Компанія Schlumberger заявила про згортання операцій у Росії в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення до України.