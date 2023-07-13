ЄІБ надасть понад 400 мільйонів євро на відбудову України – Шмигаль

Європейський союз та Європейський інвестиційний банк надали понад 400 мільйонів євро на відновлення України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 липня.

«Це допоможе профінансувати найбільш нагальні для українців проєкти відбудови, зокрема критичної інфраструктури. Дякуємо партнерам за швидку та своєчасну допомогу!» – заявив голова уряду.

ЄІБ також прокоментував цей пакет фінансової допомоги, заявивши про «міцну та стійку підтримку України» з боку ЄС.

Читайте також: Президент Чехії підтвердив подальшу підтримку України та допомогу у відбудові

«Ми вдячні кожній країні ЄС, яка зобов’язалася надати перші 400 мільйонів євро внесків до нашого нового фонду «ЄС для України», – заявили в банку.

За підсумками Конференції з відновлення України у Лондоні в червні Денис Шмигаль повідомив, що на відновлення України після війни залучено ще близько 60 мільярдів доларів.