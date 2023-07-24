Не лише вілли. Наближені до Путіна люди втрачають майно у Чехії

У готелі Savoy Westend у Карлових Варах (Чехія), що належить наближеному до Володимира Путіна російському олігарху Володимиру Євтушенкову, туристи не можуть купити навіть мінеральну воду. За словами співробітників, всі готельні послуги, крім проживання, недоступні: на рахунку готелю немає коштів для забезпечення роботи, бо через санкції готель позбавлений права на доступ до своїх рахунків.

На прохання журналістів про коментар керівництво готелю відповідає відмовою. Так діють санкції, запроваджені урядом Чехії після ухвалення так званого «закону Магнітського» у червні минулого року.

Закон дозволяє запроваджувати санкції (заборону на в’їзд у країну та заморожування активів) щодо російських фізичних та юридичних осіб на національному рівні, навіть якщо вони не перебувають у санкційних списках ЄС. Спочатку документ мав на меті покарати тих, хто причетний до смерті юриста Сергія Магнітського у в’язниці за досі нез’ясованих обставин, особливо тих, хто причетний до корупції, з якою Магнітський боровся в Росії.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України закон почав застосовуватися і до тих росіян та білорусів, хто причетний до війни. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після схвалення документа заявив: «Закон спрямований проти осіб, які беруть участь у розв’язанні війни, але з якихось причин імена яких не були включені до санкційних списків ЄС. Я не називатиму конкретних прізвищ, на нас чекає робота в певному напрямку, яку має виконати міністерство за завданням уряду».

Через рік після цих слів чеський уряд ухвалив дві постанови про включення росіян до національного списку санкцій: щодо голови Російської православної церкви патріарха Кирила, а також Володимира Євтушенкова та його сина Фелікса. В обох випадках – у зв'язку із причетністю до війни.

На відміну від патріарха Кирила, сім'я Євтушенкова володіє в Чехії значним майном; щоправда, опосередковано – через ланцюжок компаній, які ведуть до АФК «Система».

АФК «Система» безпосередньо бере участь у війні проти України: контролює групу «Кронштадт» – компанію, що займається виробництвом безпілотних літальних апаратів. На сайті зазначено, що вона розробляє та виробляє обладнання та програмне забезпечення для оборонної промисловості.

За даними системи «Контур-Фокус», у групі «Кронштадт» у березні минулого року відбулася перереєстрація прав власності. Замість ТОВ «Аеромакс» групою «Кронштадт» тепер володіє АТ «Центр-Телко», але як перша, так і друга компанії контролюються АФК «Система» Євтушенкова.

Раніше литовська влада запідозрила «Систему» у зборі даних для російської армії. Згадка про це була у доповіді «Оцінка національної загрози», підготовленій департаментом державної безпеки Литви. У документі йдеться про те, що АФК «Система» збирала картографічні дані, які можуть використовувати для запуску ракет. Це вдалося з’ясувати задовго до початку повномасштабної війни – у 2019 році. У 2020-му «Система» відкрила венчурний фонд Sistema SmartTech, керуючим партнером якого стала дочка міністра оборони Росії Ксенія Шойгу – її батько перебуває у списках санкцій США, ЄС та інших країн.

Незважаючи на це, ні Євтушенков, ні члени його родини не були включені до санкцій ЄС. Його ім’я є лише у списках Австралії, Великої Британії, Нової Зеландії, України та Чехії.

У Чехії Євтушенков володів заводом NVision Czech Republic, який виготовляє деталі для телекомунікаційної та автомобільної промисловості. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, але до того, як проти Євтушенкова запровадили чеські санкції, завод змінив власника. Тепер на папері підприємство належить багаторічним співробітникам компанії балканського та українського походження.

Проте експерти, які займаються пошуком російських активів у країнах ЄС, зазначають, що зміна власників не означає, що підприємці, які перебувають під санкціями, втрачають контроль.

«На практиці спостерігаємо, що російські бенефіціари в компаніях в ЄС замінюються проксі-власниками, тобто довіреними особами, або пакети акцій переоформляються на фірми, відкриті в офшорних зонах, де немає зобов'язань розкривати кінцевих власників», – каже Іржі Скугровець, аналітик чеської лабораторії Datlab, яка створена при Карловому університеті у Празі. Сьогодні Datlab допомагає чиновникам ЄС визначити, яким компаніям можна довірити виконання державних замовлень.

Уже згаданий п'ятизірковий готель у Карлових Варах, що зіткнувся з фінансовими проблемами після запровадження санкцій, до січня цього року був оформлений на ВАТ «Інтурист» – компанію, якою володіє АФК «Система». Наразі Євтушенков не може розпоряджатися цим майном через санкції, проте готель переоформили на нового власника з юридичною адресою в Москві. Експерти вважають, що це може бути так звана буферна компанія, яка допомагає обійти санкції реальним власникам майна; водночас не виключають, що готель могли продати під тиском санкцій.

Ще один готель з подібним, як і в Карлових Варах, словом у назві – Westend – розташований у чеському місті Маріанські Лазні. До листопада минулого року Hotel Sanatorium Westend належав близькому до Кремля олігарху Дмитру Пумп'янському. У чеських документах він вказав своє постійне місце проживання у Швейцарії, а не в Росії, де працює його бізнес.

Щодо Пумпянського – на відміну від Євтушенкова – санкції запровадили одразу після початку повномасштабної війни; до списків потрапили і його дружина Галина та син Олександр. Усі є власниками «Трубної металургійної компанії». Готель у Чехії, що належить Пумп'янському, був записаний на компанію Ogrea s.r.o., але зараз закритий і не приймає гостей. Чеська влада наклала арешт у зв'язку з санкціями.

Поява чеського списку санкцій нагадує про відповідальність за розв'язання війни й іншим причетним до неї особам. Навесні цього року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального звернув увагу на майно у Чехії глави російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова. Ракети, що виготовляє холдинг, масово використовують для обстрілів України, у тому числі житлових кварталів. Наприклад, ракету Х-101, яку виготовляє конструкторське бюро «Веселка» («Радуга»), що входить до холдингу, використовували при обстрілі Умані, коли загинули 23 людини, у тому числі шестеро дітей, а також при обстрілі торговельного центру в Кременчуці, коли загинули та були поранені десятки мирних жителів.

Донька Обносова Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков володіють у Празі нерухомістю на суму вісім мільйонів євро. Дохід Зорікова в Росії - 37 тисяч рублів на місяць; він володіє невеликою фірмою, яка займається друком, а його дружина нібито працює в російському агентстві, що займається організацією весіль. При цьому подружжя постійно мешкає у Празі, де має у володінні не тільки дорогі квартири (одна з них вартістю більш як однин мільйон доларів), а й кілька дорогих автомобілів.

Розслідування ФБК привернуло увагу влади Чехії до родини Обносова. Один з активістів російського опозиційного молодіжного руху «Весна», Андрій Карелін, почав протестувати поряд із зареєстрованим на ім’я родини чотириповерховим будинком у центрі Праги. Ростислав Зоріков напав на нього і вибив з рук телефон через те, що активіст знімав його, коли той виходив з авто.

Президент Чехії Петр Павел, до якого звернулися з питанням про те, чому в країні продовжують жити родичі Бориса Обносова, відповів, що поки не існує законного механізму, який дозволяє позбавляти громадян інших держав дозволу на тривале чи постійне місце проживання у Чехії.

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При цьому журналісти звернули увагу, що членів сім'ї Зорікова можуть внести до національних списків санкцій. Як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, нещодавно Ростислав Зоріков переоформив компанію Alterra s.r.o., на яку було записано частину його чеської нерухомості. Зі списку власників зникло як його ім'я, так і імена його батька та ще одного співвласника – Андрія Семичова, колишнього голови керуючої компанії «Промислові парки «Югри».

Семичов був причетний до кількох корупційних схем, про що писали російські медіа, – окрім участі в корупції, журналісти дивувалися, звідки взялася людина, ніяк не пов'язана раніше з Ханти-Мансійським автономним округом, де він у 2018 році несподівано очолив велике акціонерне товариство.

Відтепер фірма Alterra s.r.o. належить лише одному власнику – Камілю Багомедову. Багомедов володіє цією компанією з 2011 року. Ростислав Зоріков став компаньйоном навесні 2022 року. Зміна списків власників компанії збіглася з підвищеною увагою активістів і преси до власності сім'ї Обносова. Ростислав Зоріков, згідно з чеським реєстром юридичних осіб, продовжує при цьому займатися орендою нерухомості, що належить йому та його дружині в Празі – за допомогою компанії Riomax s.r.o. Нею він володіє з серпня 2020 року.

З 2008 року у місті Маріанські Лазні мешкає ветеран ГРУ Роман Урін. Наразі його вілла виставлена на продаж за 43 мільйони чеських крон (приблизно два мільйони доларів). Вілла продається разом з компанією, на яку вона оформлена, – RACHIL GROUP s.r.o., що належить Уріну-старшому та його дружині Ользі. Урін може в майбутньому потрапити до національного списку санкцій Чехії, тому міг ухвалити рішення про продаж, побоюючись санкцій.

Проєкт «Сканер» пише, що Роман Урін є батьком Матвія Уріна, який у 2000-х володів декількома банками в Росії, які один за одним були ліквідовані, в деяких випадках через нібито використання шахрайських схем: при відкликанні ліцензій у чотирьох банках Уріна-молодшого фальсифікували звіти – цінні папери, до яких були прив'язані активи, були фіктивними. Але найголовніше, що частину активів фінансових установ було вкрадено.

Урін-молодший відомий також тим, що його охорона побила ймовірного зятя Путіна, громадянина Нідерландів Йоріта Фаасена, близько знайомого зі старшою донькою російського президента Марією. Незважаючи на те, що прессекретар Дмитро Пєсков спростовував цей зв'язок, Марія Воронцова підписувала кілька своїх наукових статей ім'ям Марія Фаасен. Фаасен жив у Росії з 2007 року, коли влаштувався на роботу в «Газпром-інвест», а згодом був директором «Будтрансгазу», російської компанії з будівництва нафто- та газопроводів.

Урін-молодший перебуває у в’язниці за статтею «Шахрайство», у 2015 році його засудили на 8,5 років позбавлення волі; наступного року він має вийти на волю. Його батькові в Чехії належало ще одне товариство з обмеженою відповідальністю – Mon Plaisir Residence s.r.o. Воно мало значний статутний капітал – майже 12 мільйонів крон (понад пів мільйона доларів). Ця компанія перестала володіти RACHIL GROUP s.r.o., на яку оформлена вілла на чеському бальнеологічному курорті, за кілька днів після початку повномасштабної війни, 4 березня 2022 року. Компанією Урін володів майже 10 років.