США запровадили санкції проти трьох чиновників із Малі за співпрацю з ПВК «Вагнер»

США наклали санкції на трьох малійських чиновників, «які тісно співпрацювали» з російською ПВК «Вагнер» для сприяння і розширення присутності групи найманців у Малі з грудня 2021 року, заявив Державний департамент 24 липня.

У заяві йдеться про те, що кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 278 відсотків після розгортання сил «Вагнера» в Малі.

«Багато з цих смертей стали результатом операцій, проведених малійськими збройними силами разом з членами групи «Вагнер», – йдеться в повідомленні.

Під санкції потрапили міністр оборони Малі полковник Садіо Камара, начальник штабу Військово-повітряних сил полковник Алу Бой Діарра і заступник начальника штабу підполковник Адама Багайоко.

У доповіді правозахисної організації Human Rights Watch від 24 липня армію Малі й найманців «Вагнера» звинуватили у вчиненні страт, грабежів, насильницьких зникнень та інших зловживаннях.