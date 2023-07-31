Російський мільярдер внесений до санкційного списку Чехії

Володимира Євтушенкова, одного з найбагатших росіян і близького приятеля президента Росії Володимира Путіна, внесли в Чехії до списку осіб, стосовно яких запроваджені санкції.

Фінансові органи Чехії заблокували російському олігархові в перерахунку понад 4 мільйони євро.

Російський олігарх володіє в Чехії кількома готелями, серед яких відомий пʼятизірковий Savoy Westend у Карлових Варах – популярне місце відпочинку російських політиків, бізнесменів, акторів. Нині готель працює в обмеженому режимі.

До чеського списку санкцій належить також філія російського державного банку VEB.RF в місті Пльзень.

Крім цього, до санкційного списку Європейського союзу внесений російський олігарх Дмитро Пумп’янський, якому в Чехії належить фірма TMK вартістю в перерахунку 1,2 мільярда доларів США.

Відомий в Чехії виробник турбін ČKD Blansko належить одному з найбільших в Росії машинобудівних підприємств «Тяжмаш», власником якого є олігарх Андрій Тріфонов. Як повідомляють ЗМІ, цей російський мільярдер також внесений до санкційного списку ЄС.