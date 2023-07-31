Російський мільярдер внесений до санкційного списку Чехії

Володимира Євтушенкова, одного з найбагатших росіян і близького приятеля президента Росії Володимира Путіна, внесли в Чехії до списку осіб, стосовно яких запроваджені санкції.
Фінансові органи Чехії заблокували російському олігархові в перерахунку понад 4 мільйони євро.
Російський олігарх володіє в Чехії кількома готелями, серед яких відомий пʼятизірковий Savoy Westend у Карлових Варах – популярне місце відпочинку російських політиків, бізнесменів, акторів. Нині готель працює в обмеженому режимі.
До чеського списку санкцій належить також філія російського державного банку VEB.RF в місті Пльзень.
Крім цього, до санкційного списку Європейського союзу внесений російський олігарх Дмитро Пумп’янський, якому в Чехії належить фірма TMK вартістю в перерахунку 1,2 мільярда доларів США.
Відомий в Чехії виробник турбін ČKD Blansko належить одному з найбільших в Росії машинобудівних підприємств «Тяжмаш», власником якого є олігарх Андрій Тріфонов. Як повідомляють ЗМІ, цей російський мільярдер також внесений до санкційного списку ЄС.
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