Японія заборонила експорт до Росії автівок із двигунами понад 1,9 літра

Влада Японії з 9 серпня забороняє експорт великого переліку товарів до Росії, повідомляє Міністерство економіки країни.

Японія припинить експорт автомобілів з двигунами понад 1,9 літра, а також:

гібридних автомобілів, яхт, локомотивів та залізничних складів;

автозамків, крісел, шин для вантажівок;

барвників;

фото- та кінематографічного матеріалу;

вовни, бавовни, вати, трикотажу та одягу;

фанери та деревної маси;

цементу, кахлю, каменю, асфальту;

скляні та деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби.

Міністерство уточнює, що перелік буде уточнений до 2 серпня. З квітня 2022 року Японія заборонила експорт до Росії автомобілів вартістю понад 6 мільйонів єн (близько 43 тисяч доларів).

З початку війни Японія з іншими країнами стала вводити санкції проти Росії та російських і проросійських політиків, депутатів та чиновників. У тому числі Японія заборонила постачати до Росії вакцини, медичне обладнання, обладнання для атомних обʼєктів та розвідки нафти та природного газу.

Під персональні санкції Японії потрапив президент Володимир Путін, найвищі посадові особи країни та їхні родичі. Росія також втратила статус найбільшого сприяння в торгівлі. Токіо також надає військову та гуманітарну допомогу Україні.

Росія натомість внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що виходить із діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Росія також заборонила японським морякам рибалити поблизу Південних Курил. Таке право їм надавала російсько-японська угода 1998 року.