Ольга Скабєєва і генерали внесені до додаткового списку санкцій Японії проти Росії

Японія розширила обмеження проти Росії, внісши до списків санкцій 17 фізичних осіб і 78 організацій, повідомляє міністерство закордонних справ у Токіо.

Зокрема, під санкції потрапили Федеральна служба з військово-технічного співробітництва, Фонд перспективних досліджень, НВО ім. Лавочкіна, «Сколтех», ЦНДІ «Електроприлад», АТ «Енікс», ЦНДІ «Буревісник», Рязанський завод металокерамічних приладів, Центральний науково-дослідний інститут «Циклон», НВП «Електронстандарт», Уральський завод цивільної авіації.

Серед фізичних осіб нові обмеження стосуються начальника штабу російського угруповання військ «Захід» генерал-лейтенанта Михайла Зуська, командувача повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача 90-ї гвардійської танкової дивізії Раміля Ібатуліна, а також командувача ракетних військ стратегічного призначення Сергія Каракаєва. Крім них, під санкції потрапила журналістка Ольга Скабєєва, а також чиновники з окупованих територій України.

Крім цього, Японія заборонила надання Росії будівельних та інженерних послуг, а також експорт товарів, які «сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії».

Країни «Групи семи» заявили про свій намір розширити санкції проти Росії на саміті, який відбувся в Хіросімі 19–21 травня. Зокрема, нові обмежувальні заходи вже запровадили Велика Британія, Канада, США та Австралія.