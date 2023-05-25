Експрем’єр Британії Джонсон назвав умову переговорів з Росією

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон наголошує, що переговори з Росією можливі лише після перемоги України.

«Це може бути так, проте перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися і закінчиться перемогою українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. І виведенням його військ», – сказав він у відеозверненні під час Київського безпекового форуму.

За його словами, Захід має зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і «немає жодної мислимої причини для затримок».

Боріс Джонсон активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення. Він був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після лютого 2022 року.

Ще під час перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Боріс Джонсон застерігав від тиску на Київ з метою змусити українську владу погодитися на укладання «поганого миру» з Москвою.