Японія заборонила експорт дронів до Росії

Японія розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни.

Заборона діятиме з 7 квітня. Під експортні обмеження також потрапили вироби зі сталі та алюмінію, космічні апарати та компоненти для них, авіаційні та корабельні двигуни, котли, екскаватори, бульдозери, електроустаткування, оптичне обладнання, оптоволокно, іграшки та інше.

Минулого тижня Україну відвідав премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він оголосив про новий пакет допомоги Україні на 5,5 мільярда доларів. Гроші будуть виділені на відновлення української енергетики, сільського господарства та розмінування територій. Японія виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю для України нелетального озброєння.

Наприкінці лютого Японія запровадила санкції щодо 48 осіб та 94 організацій із РФ через російське повномасштабне військове вторгнення в Україну. До чорного списку, зокрема, потрапили голова концерну «Калашников» Алан Лушніков, заступник міністра оборони Росії Віктор Горємикін та угруповання «ПВК Вагнера».