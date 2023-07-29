Євросоюз запровадив санкції проти п’яти російських компаній за «інформаційні маніпуляції»

Європейський союз запровадив санкції проти сімох громадян Росії та п’яти російських компаній – про це повідомила Європейська рада 28 липня.

Євросоюз стверджує, що ці організації та пов’язані з ними особи причетні до поширення маніпуляцій та пропаганди на підтримку російського збройного вторгнення в Україну.

До списку санкцій включені «Інститут російського зарубіжжя», «Діалог», інформаційне агентство «Інфорос», Агентство соціального проєктування та товариство з обмеженою відповідальністю «ГК Структура».

Також санкції запроваджені проти керівників та співробітників цих організацій: голови відділу розвитку стратегічних напрямів АНО «Діалог» Тимофія Васильєва (стверджується, що він веде провоєнний телеграм-канал «Війна з фейками» із сотнями тисяч підписників), засновника «ГК Структура» Іллі Ґамбачідзе, засновника «Інституту російського зарубіжжя» Олександра Старунського, гендиректорів «Інфоросу» Анастасії Кирилової та Ніни Дорохової, політолога Сергія Пантелєєва та директора Ділового клубу ШОС Дениса Тюріна.

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«Ми націлені на тих, хто маніпулює інформацією та здійснює втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його членів. Цими новими списками ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони працюють. Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів», – заявив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

Як повідомляє канал «Настоящее время», причиною запровадження санкцій у ЄС назвали їхню участь у «поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України»:

«За даними Євросоюзу, ці фізичні та юридичні особи причетні до створення підроблених вебсторінок та урядових вебсайтів, а також до ведення підроблених облікових записів у соцмережах».

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Зокрема, за даними ЄС, «Інфорос» започаткувало понад 270 проксі-видань, які поширюють пропаганду на підтримку війни в Україні. Ще 2020 року Associated Press писало, що воно розповсюджує фейки про коронавірусну інфекцію. «Інститут російського зарубіжжя», за твердженням блоку, поширює «російську дезінформацію».

На сайті інституту йдеться, що організація «реалізує проєкти, що сприяють зміцненню інтеграції на Євразійському просторі та консолідації російського світу». Сайт публікує коментарі із заголовками на кшталт «Суб’єктність України можлива лише у разі відновлення російської ідентичності» (автор – включений до списку санкцій Пантелєєв).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, «Росія РТР/РТР Планета», «Росія 24/Росія 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Росія 1», РЕН ТВ, «Перший канал» у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.