Лондон дозволив частині підсанкційних росіян витрачати сотні тисяч фунтів із заморожених рахунків – NYT

Російські підсанкційні бізнесмени, які живуть у Великій Британії, отримали від британської влади право витрачати зі своїх заморожених рахунків великі суми на «необхідні потреби». Про це пише The New York Times.

Йдеться, зокрема, про співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена. Про те, що міністерство фінансів Великої Британії дозволило Авену знімати до 60 тисяч фунтів для оплати повсякденних витрат, повідомлялося ще восени 2022 року.

New York Times наводить додаткові подробиці. Як повідомляється, олігархи, які потрапили під санкції, торік отримали від влади загалом 82 так званих ліцензії, що дозволяють витрачати гроші, зокрема, на виплати персоналу, включно з особистими водіями і кухарями.

Михайлу Фрідману, зокрема, дозволили витратити 300 тисяч фунтів стерлінгів на оплату послуг 19 осіб. Крім того, він може витрачати 7 тисяч фунтів на місяць на потреби своєї родини.

Невдовзі після запровадження санкцій, навесні 2022 року, Фрідман в одному з інтервʼю скаржився, що не може заплатити навіть за прибирання у своєму маєтку. Очевидно, що ліцензія дозволила вирішити ці проблеми.

У статті також підтверджується інформація щодо дозволу витрачати до 60 тисяч фунтів на місяць для Авена. При цьому значна частина цих коштів іде на оплату послуг охоронного агентства, яке влада перевіряє щодо того, чи не допомагає воно Авену уникати санкцій.

The New York Times повідомляє, що в 2022 році влада Великої Британії отримала близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця року уряд схвалив 82 заявки. Співробітники правоохоронних органів, які цитує The New York Times, стверджують, що система ліцензій ставить ефективність санкцій під сумнів. Представник міністерства фінансів заявив, що ліцензії дозволяють оплачувати лише необхідні витрати, а витрачання коштів перебуває під контролем влади.

Санкції ЄС та Великої Британії проти Фрідмана та Авена були запроваджені невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. Бізнесмени заперечують їх у суді, стверджуючи, що вони не є наближеними до Володимира Путіна і ніяк не впливають на його рішення.

Як стало відомо навесні 2023 року, кілька російських опозиційних громадських діячів, включно з соратником Олексія Навального Леонідом Волковим, непублічно закликали владу ЄС та Британії зняти санкції з Фрідмана та Авена. Коли інформація про це стала публічною, Волков заявив, що зробив помилку і пішов у відставку з посади голови «Фонду боротьби з корупцією». Свої прохання він пояснив тим, що намагався домогтися «розколу еліт» у Росії.