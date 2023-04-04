FT: розслідування Лондона проти російського мільярдера Фрідмана припинили за двома із трьох пунктів

Британська влада припинила розслідування проти російського мільярдера та співвласника Альфа-банку Михайла Фрідмана за двома з трьох пунктів підозр, повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела.

Зокрема, за даними співрозмовників видання, Національне агентство боротьби зі злочинністю більше не розслідує дії Фрідмана за підозрою у змові з метою надання неправдивих свідчень та обману міністерства внутрішніх справ Великобританії.

Офіційний представник агентства підтвердив цю інформацію, не називаючи Фрідмана по імені.

При цьому, згідно з даними FT, британська влада продовжує розслідування за підозрою російського мільярдера у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей.

Торік у грудні близько 50 співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю провели обшук у будинку Фрідмана в Лондоні. Повідомлялося, що російського бізнесмена затримали та згодом відпустили під заставу.

Сам Фрідман відмовився від коментарів FT.

Михайло Фрідман після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну покинув Росію. ЄС, а потім Великобританія запровадили проти Фрідмана санкції. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що вони не мають жодного впливу на політику Володимира Путіна.

Фрідман також запропонував виплатити 1 мільярд доларів зі своїх власних коштів українському Альфа-Банку на фінансування проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою. Метою цієї пропозиції, як писала Wall Street Journal, було зняття санкцій, раніше накладених на Фрідмана Великобританією.

Нещодавно стало відомо, що Фрідман та інший акціонер Альфа-банку Петро Авен збираються продати акції банку. Джерело FT пояснило, що мільярдери «хочуть позбутися всіх своїх російських активів, щоб з них зняли міжнародні санкції».