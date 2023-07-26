Суд ЄС скасував рішення про санкції проти ексгенпрокурора Пшонки та його сина – Blomberg

Суд Євросоюзу скасував рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, який працював за президента Віктора Януковича і втік до Росії на тлі подій Євромайдану. Таке ж рішення ухвалене щодо його сина Артема, повідомляє агенція Blomberg.

Суд, зокрема, вказав на «помилки в оцінках» Ради ЄС і висловив сумнів у тому, що рішення про санкції ґрунтувалося на досить «твердій фактологічній основі».

Віктор Пшонка та його син потрапили під санкції ЄС у 2014 році. У вересні минулого року суд ЄС задовольнив позов колишнього президента України Віктора Януковича проти Ради ЄС та скасував рішення про продовження блокування його активів в Україні. Таке ж рішення було і стосовно Віктора Пшонки та його сина. Санкції були запроваджені на підставі кримінальної справи про розкрадання державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України.

Пшонка був генеральним прокурором України з 2010 по 2014 рік. У 2014 році він утік із України. Він оголошений в розшук і є фігурантом кількох кримінальних справ, у тому числі про зловживання владою та розкрадання коштів. Його син був членом нині забороненої проросійської «Партії регіонів».