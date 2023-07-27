Китай надає Росії технології, які стають все більш важливими для війни – звіт розвідки США

Китай надає Росії технології та обладнання, які стають все більш важливими для війни Москви в Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на нещодавно опубліковану доповідь Офісу директора національної розвідки.



Звіт, який переважно цитує дані з відкритих джерел і звіти західної преси, включає також оцінку розвідувального співтовариства США про те, що Китай «став дедалі важливішою опорою для Росії у її військових зусиллях».



У звіті йдеться, що станом на березень Китай «поставив до Росії безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів», посилаючись на «сторонній аналіз» даних російської митниці.



Китайські державні оборонні компанії також постачали російським державним оборонним компаніям, які потрапили під санкції, інші технології подвійного призначення, «які московські військові використовують для продовження війни в Україні», йдеться у звіті, включаючи «навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і запчастини для винищувачів».

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Експорт напівпровідників з Китаю в Росію також значно зріс з 2021 року, додається у звіті, і «напівпровідники на сотні мільйонів доларів, виготовлених в США або під американськими брендами, надходять до Росії», незважаючи на жорсткі західні санкції та експортний контроль.



У звіті говориться, що китайські фірми, «ймовірно», допомагають Москві уникнути цих санкцій, хоча «важко визначити рівень» цієї допомоги. Зазначається, що Китай «став ще більш критичним економічним партнером для Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року».

Китай звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає. Днями офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не постачає зброю сторонам конфлікту.