Російське МЗС заявило про «хронічні проблеми» Чехії. Прага відповіла

Міністерство закордонних справ Чехії різко відповіло на критику Москви, згадавши її агресію проти України.

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у відповідь запропонувало Кремлю припинити війну в Україні:

«Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окуповуємо сусідів. Геть з України».

Як коментують чеські ЗМІ, звинувачення Росії щодо порушення прав людини в Чехії було оприлюднене в 517-й день від початку російської повномасштабної агресії проти України.

Російське МЗС 25 липня звинуватило Чехію в низці «хронічних проблем», таких як порушення прав людини і прав дітей, в насильстві над жінками та «русофобії».

Занепокоєння російської дипломатії викликав і «стан свободи слова» в Чехії. Чехія посідає 14-те місце в Індексі свободи слова від міжнародної організації «Репортери без кордонів», Росія – 164-те.