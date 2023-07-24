У Празі на будинок родини російського ракетобудівельника Обносова вивели проекцію відео ракетних ударів по Україні

У Празі на будинок, яким володіє родина голови оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння» Бориса Обносова, вивели проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні.



Акцію прийшли підтримати з десяток українців та чехів із українськими та європейськими прапорами, які після демонстрації відео викрикували: «Росія - країна терорист!»



Удари, продемонстровані у відео, були завдані ракетами, які виготовляються під головуванням холдингу Обносова. Зокрема ракета Х-101, яку виготовляє конструкторське бюро «Веселка» («Радуга»), що входить до холдингу, використовували при обстрілі Умані, коли загинули 24 людини, у тому числі шестеро дітей, а також при обстрілі торговельного центру в Кременчуці, коли загинули та були поранені десятки мирних жителів.



Зі слів організаторки акції Анастасії Сігнаєвської, російські ракети щодня знищують інфраструктуру та цивільні цілі в Україні. Наявність прихильників режиму Путіна не забезпечує стабільності та безпеки Чеської Республіки, а також підтверджує можливість обходу санкцій для російських чиновників, розповіла організаторка акції.



«Сьогодні ми будемо всі ці військові злочини проекцією показувати прямо на їхній будинок. Для того, аби привернути увагу чеської влади до санкційного списку і до того, що ці люди, власне, не є у санкційному списку як Чехії, так і ЄС», – розповіла Радіо Свобода співзасновниця чесько-української ініціативи «Голос України» Українського центру безпеки та співпраці Анастасія Сігнаєвська.



Як повідомлялося раніше у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, донька Обносова Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков володіють у Празі нерухомістю на суму вісім мільйонів євро. Дохід Зорікова в Росії – 37 тисяч рублів на місяць; він володіє невеликою фірмою, яка займається друком, а його дружина нібито працює в російському агентстві, що займається організацією весіль. При цьому подружжя постійно мешкає у Празі, де має у володінні не тільки дорогі квартири (одна з них вартістю понад мільйон доларів), а й кілька дорогих автомобілів.



Президент Чехії Петр Павел, до якого звернулися з питанням про те, чому в країні продовжують жити родичі Бориса Обносова, відповів, що поки не існує законного механізму, який дозволяє позбавляти громадян інших держав дозволу на тривале чи постійне місце проживання у Чехії.