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Політика

«Чітко видно, що хтось щось проспав» – польський військовий експерт про порушення повітряного простору гвинтокрилами Білорусі

Польський військовий експерт Роман Полко

Перетин повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами попереднього дня не був випадковим, переконані тамтешні військові експерти. І вказують на неналежну миттєву польську реакцію. Що ж сталося і як відреагували офіційні відомства країни?

Два білоруські гелікоптери невипадково 1 серпня залетіли на територію Польщі. На цьому в коментарі Радіо Свобода наголосив Роман Полко, польський військовий експерт, колишній командир військової частина Сил спеціального призначення Польщі «ГРОМ».

«Пілоти достатньо розумні, щоб уміти послуговуватися GPS та іншими приладами, вони досконало знають територію, на якій діють, сам кордон зверху добре видно, тож я виключаю помилку», – сказав Радіо Свобода офіцер спецназу польської армії у відставці.

Роман Полко вказує на помилки військового керівництва: «Це вже друга поразка. Перша була в кінці минулого року, коли на територію Польщі залетіла російська ракета. Тоді Оперативне командування Збройних сил не відреагувало вчасно, щоб її відшукати та ідентифікувати. Цього разу білоруська сторона попередила про навчання, і це мав бути сигнал тривоги і необхідність провести навчання з іншого боку, з польського, навчання щодо перевірки нашою протиповітряної оборони. Ми маємо ефективне обладнання, маємо систему Pilica (польська зенітна ракетно-артилерійська система протиповітряної оборони – ред.), радіолокаційні станції, які можуть зреагувати, маємо на місці зосереджені сили прикордонників, поліції, війська. А це означає, що про будь-які дії на кордоні вони мають негайно інформувати Міністерство оборони... Чітко видно, що хтось щось проспав».

Роман Полко припускає, що причиною невчасного виявлення факту порушення повітряного простору Польщі, можливо, – «в організаційній культурі, яка блокує ініціативи на нижчих рівнях локального військового керівництва інформувати вище керівництво. В цій ситуації реакція мала бути конкретною. Система має розпізнати, викрити, потім попереджувальний сигнал, і якщо гелікоптери не реагують, вони повинні бути збиті. Як це було в 2015 році, коли Туреччина збила російський бомбордувальник», – наголошує Роман Полко.

Експерт вважає, що Росія і Білорусь будуть продовжувати чинити гібридні атаки і провокації. Тож, каже, прифронтова Польща не може собі дозволити брак пильності, а мусить діяти на випередження.

Що сталося?

1 серпня вранці два білоруські гелікоптери Мі-8 і Мі-24 перетнули повітряний простір Польщі. Сталося це під час навчань, про які польська сторона була попереджена.

Білоруські повітряні судна помітили місцеві жителі польського прикордонного села Біловежа, фото гелікоптерів люди опублікували у соцмережах.

У Міноборони Польщі ввечері повідомили, що перетин кордону справді відбувався в районі села Біловежа на дуже низькій висоті, радіолокаційні станції не помітили гелікоптери.

Саме тому Оперативне командування Збройних сил Польщі спершу не підтверджувало факту порушення свого повітряного простору білоруськими гелікоптерами. Лише через 10 годин після інциденту, проаналізувавши інформацію, Міноборони підтвердило заліт на свою територію повітряних суден східного сусіда.

Про інцидент поінформували НАТО. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні і залучити додаткові сили, зокрема, бойові гелікоптери.

У Міноборони підкреслюють, останнім часом Росія та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.

МЗС викликало для надання пояснень щодо повітряного інциденту тимчасово повіреного у справах Білорусі, але жодних чітких трактувань не почуло. Про це після зустрічі повідомив заступник голови польського зовнішньополітичного відомства Павел Яблонський.

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    Наталка Волосацька

    Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. В професії – понад 20 років. До команди Радіо Свобода приєдналася у 2023 році. До того тривалий час працювала спеціальною кореспонденткою загальноукраїнського телеканалу у Львові і Варшаві.

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