У ГУР відреагували на переміщення «вагнерівців» до Білорусі

Переміщення найманців військової компанії «Вагнер» до Білорусі є «нічим іншим, як відволіканням сил та уваги партнерів України від війни з Росією», зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, переміщення «вагнерівців» до Білорусі створює «додаткові точки напруги і зони небезпеки». Однак «окупанти зробили гірше тільки собі».

«Подібні провокації змушують ту ж Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до білоруського кордону. Готовність до протидії з боку наших союзників в НАТО і ЄС лише підвищується», – заявив Юсов.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви заявив, що його країна та Польща розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер».

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».