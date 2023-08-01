Польща підтвердила порушення кордону гелікоптерами Білорусі

Два вертольоти Білорусі 1 серпня порушили державний кордон Польщі, йдеться в заяві пресслужби Міністерства оборони країни.

«Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону», – зазначають у відомстві.

У Міноборони Польщі також уточнили, що перетин кордону стався у районі прикордонного села Біловеж. Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, через що їх не зафіксували радіолокаційні системи.

Міністр оборони Маріуш Блащак закликав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові вертольоти.

«НАТО було проінформовано про інцидент», – зазначають у Міноборони.

За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, з 15 липня до Білорусі прибули загалом 11 колон із технікою, яка може належати найманцям «Вагнера».

Активність у покинутому військовому містечку в селі Цель почалася відразу після заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним 24 червня.

За версією Олександра Лукашенка, саме він зумів досягти компромісу між російською владою та Пригожиним і запросив найманців «Вагнера» до Білорусі. 27 червня Лукашенко підтвердив приїзд Євгена Пригожина до Білорусі.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».