Розвідка Британії прокоментувала переміщення «вагнерівців» до Білорусі і відсутність у них важкої техніки

Розвідка Великої Британії заявляє, що російське угруповання найманців ПВК «Вагнер», яке перебралося до Білорусі, ймовірно, віддало важку техніку, з якою воювало в Україні, Міністерству оборони Росії.

У розвідці зауважили, що від середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч бійців ПВК «Вагнер», ймовірно, розмістилися у військовому таборі в Целі, що в центральній Білорусі.

«Знімки показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожню територію. Окремі повідомлення свідчать про те, що більшість видимих транспортних засобів – це вантажівки і мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин. Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою «Вагнера», яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що ПВК була змушена повернути її російським військовим», – йдеться в повідомленні.

«Здатність «Вагнера» забезпечити собі важку техніку і засоби, такі як повітряний транспорт, стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності», – наголосили у британській розвідці.

За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн», яка відстежує військову діяльність у країні, з 15 липня до Білорусі прибули загалом 11 колон із технікою, яка може належати найманцям «Вагнера».

Активність у покинутому військовому містечку в селі Цель почалася відразу після заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним 24 червня.

За версією Олександра Лукашенка, саме він зумів досягти компромісу між російською владою та Пригожиним і запросив найманців «Вагнера» до Білорусі. 27 червня Лукашенко підтвердив приїзд Євгена Пригожина до Білорусі.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».