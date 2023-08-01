До МЗС України викликали посла Польщі через заяви посадовця канцелярії Дуди

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що сьогодні до відомства запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького. Причиною виклику стали висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидача щодо України.

«Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними. Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні Марцін Пшидач, посадовець канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, завив по польському телебаченню, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Назабаром після цієї заяви заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.