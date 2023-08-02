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Бойовики «Вагнера» ​​зводять укріплення на полігоні в Білорусі

Один із таборів угруповання «ПВК Вагнера» в Білорусі

Бойовики угруповання «ПВК Вагнера» здійснюють активні будівельні роботи на території полігону «Репіще» поблизу міста Осиповичі Могилівської області Білорусі. Про це білоруська служба Радіо Свобода пише 2 серпня за результатами аналізу ексклюзивного супутникового знімка цього полігону від 31 липня 2023 року, придбаного у сервісу Planet Labs.

Цей обʼєкт розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані «буханки»), працюють бульдозери.

29 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51-ї артилерійської бригади з «інструкторами «ПВК Вагнера» на цьому полігоні. Повідомлялося про виконання «вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів».

Нещодавно в одному з телеграм-каналів, повʼязаних із найманцями «Вагнера», зʼявилося відео, на якому показане будівництво укріпленого лісового табору. Землянки там обладнані невеликими печами, тому табір може бути придатним для проживання в холодну пору року. Точніше визначити місце не вдалося.

На окремих стоянках є будівельна техніка та майданчики для її транспортування. Ці майданчики за кольором повністю збігаються з тими на відео телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», яке раніше перевірила білоруська служба Радіо Свобода. Відео зняте на Бобруйській обʼїзній дорозі, коли колона перетинала річку Березину.

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