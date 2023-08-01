Із 1 серпня практичний іспит з отримання прав водія можна складати скільки завгодно впродовж 2 років 

Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних та теоретичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

«Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Та необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту», – повідомили в МВС.

У відомстві кажуть, що інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

«Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного – два роки. Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення», – йдеться в повідомленні.

13 липня Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Законопроєкт №7354 передбачає штрафи для тих, хто неналежно виконує обов’язки з підготовки водіїв.