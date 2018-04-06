Уряд: перше посвідчення водія забиратимуть назавжди у разі порушень

Перше посвідчення водія будуть забирати назавжди у разі позбавлення права на керування транспортом.

Як йдеться у постанові Кабміну № 250 від 4 квітня, «повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється».

Від листопада 2017 року в Україні видають перше посвідчення водія на два роки. Сервісні центри МВС видають посвідчення водія особам, які склали теоретичний і практичний іспити.

Обмін посвідчення водія, виданого вперше, після закінчення строку його дії проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років не більше двох адмінправопорушень. Якщо протягом двох років з дня видачі такого посвідчення водій вчинив три і більше адміністративних правопорушень обмін посвідчення здійснюється із складенням теоретичного та практичного іспитів.