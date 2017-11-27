МВС: відтепер перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки

Відтепер сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України видаватимуть перше посвідчення водія на два роки, повідомили в прес-службі МВС

У відомстві пояснили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів про порядок видачі посвідчень №885, водії-початківці матимуть право отримати постійне посвідчення, якщо протягом двох років з дня видачі перших водійських прав не було три і більше адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Згідно з постановою, водії, які перевищили ліміт порушень у перші два роки, можуть також отримати постійне посвідчення водія, але після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Крім того, документ забороняє водіям-початківцям перевищувати швидкість у 70 кілометрів на годину.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №885 10 листопада 2017 году. В уряді пояснювали, що «прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у ставленні учасниками дорожнього руху до виконання правил дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП».

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.