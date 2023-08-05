«Не можуть почувати себе у безпеці»: ГУР щодо атак на корабель і танкер РФ

Після атак на десантний корабель «Оленьогірський гірник» та танкер SIG у Чорному морі «російський флот вже не здається таким невразливим», зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях», – сказав Юсов.

Він додав, що для РФ буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель «Оленьогірський гірник», який атакували дрони у бухті Новоросійська.

«Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього «Оленьогірського гірника» ми не побачимо», – наголосив представник ГУР.

Юсов не прокоментував, у якому стані перебуває танкер Sig, який перевозив паливо для російських військ.

Раніше джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода, що Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

«В результаті атаки «Оленьогірський гірник» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ «за повернення війни державі-агресору».

Вранці 5 серпня стало відомо, що у Керченській протоці «під час атаки безпілотників» було пошкоджено танкер під прапором Росії Sig.